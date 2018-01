Brände Mann stirbt bei Zimmerbrand Die Identität der Leiche ist nicht geklärt. Es könnte es sich um den 79-jährigen Hausbewohner handeln.

Mail an die Redaktion In Oberfranken starb eine Person bei einem Wohnungsbrand. Foto: Jens Kalaene/dpa

Hummeltal.In Oberfranken ist ein Mann bei einem Zimmerbrand ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben fand die Feuerwehr den Toten am Montag in einem Einfamilienhaus in Hummeltal (Landkreis Bayreuth). Die Ursache des Brandes und die Identität des Mannes waren zunächst unbekannt. Möglicherweise handelt es sich bei der Leiche um einen 79-jährigen Hausbewohner. Es entstand ein Schaden von rund 80 000 Euro. Andere Teile des Hauses blieben unversehrt.

