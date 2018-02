Unfall Mann stirbt in den Allgäuer Alpen 51-Jähriger stürzte am Rubihorn mehrere Hundert Meter in die Tiefe. Zuvor trennte er sich von seiner Gruppe.

Mail an die Redaktion In den Allgäuer Alpen stürzte ein Mann ab und starb. Foto: Bundesheer/AP/dpa

Oberstdorf.Ein 51-jähriger Mann ist auf einer Bergtour in den Allgäuer Alpen tödlich verunglückt. Der erfahrene Bergsteiger aus Norddeutschland stürzte am Rubihorn mehrere Hundert Meter in die Tiefe und starb, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er war nach ersten Erkenntnissen mit einigen Begleitern zu einer Bergtour auf die Gaisalpe aufgebrochen, trennte sich dann jedoch von der Gruppe und war alleine in schneebedecktem Gelände unterwegs. Nachdem er sich längere Zeit nicht gemeldet hatte und telefonisch nicht zu erreichen war, begann die Bergwacht am Samstagabend, nach ihm zu suchen. Erst bei einer erneuten Suche am Sonntagmorgen fanden die Rettungskräfte die Leiche unterhalb der Ostwand des Rubihorns. Die Polizei ermittelt.

