Unfälle Mann von Zug überrollt: Er überlebt Unfassbares Glück hat in Oberfranken einem 87 Jahre alten Mann das Leben gerettet. Der Senior erlitt lediglich Abschürfungen.

Ein Bahngleis: In Oberfranken stürzte ein Mann auf Gleise und wurde von einem Zug überrollt. Er hatte Riesenglück.

Bad Rodach.Wie die bayerische Polizei am Montag mitteilte, stürzte der Senior am Silvesterabend in Bad Rodach ins Gleis einer Bahnlinie. Kurz darauf wurde er von einem Zug überrollt – und überlebte. Der 87 Jahre alte Mann war, wie die bayerische Polizei am Montag mitteilte, am Silvesterabend in Bad Rodach ins Gleis einer Bahnlinie gestürzt. Der Mann hatte versucht, mit seinem Rollator einen Bahnübergang zu überqueren, als er ins Straucheln geriet, stürzte und mitten im Bahngleis liegenblieb. Er konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Ein aus Richtung Coburg kommender Zug näherte sich. Der Lokführer sah den Mann und leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Dennoch überrollte der Zug den Mann und kam über ihm zum Stehen.

Zur Erleichterung von Polizei und Rettungskräften stellte sich heraus, dass er sich nur leichte Abschürfungen an Armen und Händen zugezogen hatte.

