Notfälle

Mann wirft Gegenstände von Hochhaus: Zwei Verletzte

Ein Randalierer hat in der Nürnberger Innenstadt Gegenstände von einem Hochhaus auf die Straße geworfen und dabei zwei Menschen verletzt. Der 32-Jährige sei in der Nacht auf Dienstag über ein Baugerüst auf das Gebäude der städtischen Werke geklettert und habe von dort eine Holzpalette und Gasflaschen auf die Straße geworfen. Eine Flasche traf ein Auto und beschädigte es so sehr, dass beide Insassen leicht verletzt wurden, wie die Polizei am Dienstagmorgen weiter mitteilte. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.