Polizei Mann wirft Hund aus dem Fenster In Straubing hat ein 27-Jähriger einen Hund aus dem dritten Stock eines Hauses geworfen. Das Tier starb.

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Symbolbild: epa Aap Smith/AAP/dpa

Straubing.Ein 27-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag einen Hund aus dem dritten Stock eines Wohnhauses in Straubing geworfen. Die Tierrettung kümmerte sich um das Tier. Der Hund erlag seinen Verletzungen allerdings noch auf dem Weg zur Behandlung in Regensburg, wie die Polizei in Straubing gegenüber der MZ bestätigte.

Warum der Mann den Hund aus dem Fenster warf ist derzeit unklar. Die Ermittlungen laufen. Der Mann wurde angezeigt.

