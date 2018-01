Polizei Mann zerlegt überfahrenes Reh im Keller Nach dem Wildunfall nahm er das Tier mit nach Hause. Die Polizei erwischte ihn zufällig beim Zerlegen im Keller.

Mail an die Redaktion Das tote Reh nahm der Mann im Kofferraum mit nach Hause. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Hof.Nach einem Wildunfall hat ein Mann aus dem oberfränkischen Hof das totgefahrene Reh kurzerhand in den Kofferraum seines Autos gepackt - und sich auf einen Rehbraten gefreut. Die Polizei machte dem Mann allerdings wenig später einen Strich durch die Rechnung. Rein zufällig entdeckten die Beamten bei einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus den 34-Jährigen, der in der stillgelegten Toilette im Keller gerade das Tier auseinandernahm. Die Polizisten beschlagnahmten den Fund. Den übereifrigen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Jagdwilderei. Ein Wildunfall muss stets der Polizei gemeldet werden; das Tier darf nicht eigenmächtig mitgenommen werden.

