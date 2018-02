Kirche

Marx: Segnung homosexueller Paare kein Konferenzthema

Eine zurzeit öffentlich diskutierte Freigabe von Segnungen für homosexuelle Paare in der katholischen Kirche ist nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) kein Thema bei ihrer noch bis Donnerstag laufenden Frühjahrs-Vollversammlung. Stattdessen sei eine interne Kommission damit beauftragt worden, das Thema „vorzubereiten“, sagte der DBK-Vorsitzende, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, am Montag in Ingolstadt. Details zum geplanten Vorgehen nannte er nicht. Er sehe aber keinen Zeitdruck, sagte Marx.