Marx: Für Europa als „Kontinent des Friedens“ eintreten

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat in seiner Silvesterpredigt für ein friedliches Miteinander in Europa geworben. 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 bleibe es für Christen eine Aufgabe, für Europa als „Kontinent des Friedens“ einzutreten, sagte der Erzbischof von München und Freising am Sonntag in München laut Mitteilung. „Wir müssen aufpassen, dass dieses Projekt nicht zerfleddert wird.“