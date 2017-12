Industrie

Metall-Arbeitgeber beklagen Arbeitskräftemangel

Der Fachkräftemangel in Bayerns wichtigster Industriebranche wird nach Angaben der Arbeitgeber größer. In der Metall- und Elektroindustrie gibt es demnach fast doppelt so viele offene Stellen wie arbeitslos gemeldete potenzielle Bewerber. Das erklärten die zwei Arbeitgeberverbände bayme und vbm am Donnerstag in München. Der Fachkräftemangel sei bittere Realität, sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.