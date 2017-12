Brände Metallbetrieb in Gewerbegebiet in Flammen

Raubling.Beim Brand einer Firma in Raubling (Landkreis Rosenheim) ist in der Nacht zum Samstag Schaden in Höhe von mehr als 100 000 Euro entstanden. Weil sich laut Polizei keine Menschen im Gebäude befanden, wurde niemand verletzt. Eine Sicherheitsfirma hatte Brandgeruch in einem Gewerbegebiet gemeldet. Die Ursache für das Feuer in einer Metallbaufirma war zunächst unklar.