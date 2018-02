Tarife

Metaller streiken bei den Autozulieferern

Die Gewerkschaft hat im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie die bayerischen Autozulieferer ins Visier genommen. Am Donnerstag begannen die Mitarbeiter der Frühschichten ab etwa 6.00 Uhr mit den Streiks, wie ein Sprecher der IG Metall in München sagte. Die Gewerkschaft hat die Mitarbeiter in 18 Betrieben dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Am Freitag plant die Gewerkschaft Streiks bei den Autobauern selbst. Alle vier BMW-Standorte und Audi in Ingolstadt werden 24 Stunden lang stillstehen.