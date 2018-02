Parteien Meuthen: Andere Oppositionsparteien sind „Nischenanbieter“

Mail an die Redaktion Jörg Meuthen, Bundesvorstandssprecher der AfD. Foto: Armin Weigel

Osterhofen.AfD-Bundeschef Jörg Meuthen hat an den anderen Oppositionsparteien im Bundestag kein gutes Haar gelassen. Die Grünen, die FDP und die Linken bezeichnete er beim politischen Aschermittwoch in Osterhofen als „desaströse politische Nischenanbieter“. Die Liberalen beschrieb Meuthen als „die Christian-Lindner-Partei, älteren Semestern auch noch als FDP bekannt“. Diese verfranze sich gerade wieder einmal in einer Taktik der Selbstdarstellung: „Die stehen doch heute im Kern für „Alle elf Minuten verliebt sich ein Liberaler in sich selbst“.“