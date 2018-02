Agrar

Ministerin lädt zu Präventionsgipfel wegen Schweinepest

Vertreter von Verbänden und Behörden wollen heute auf Einladung von Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) über vorbeugende Maßnahmen gegen die Schweinepest beraten. Um 11.00 Uhr will die Ministerin über erste Ergebnisse berichten. Anders als in Polen oder im Baltikum ist in Deutschland noch kein Fall bekannt. Doch die Sorge steigt, dass die Krankheit eingeschleppt werden und auch hierzulande ausbrechen könnte. An dem Treffen wollen unter anderem Vertreter des Bayerischen Bauernverbandes und des Bayerischen Jagdverbandes, der Fleischwirtschaft, der Transporteure und der Behörden teilnehmen.