Gesundheit

Ministerin ruft zu Verzicht auf Rauchen im Auto auf

Zehn Jahre nach der Einführung des strikten Rauchverbots in Bayern setzt sich Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) für noch mehr Schutz für Kinder vor gefährlichem Qualm ein. „Es ist sehr wichtig, dass in Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen in Autos nicht geraucht wird. Das wäre für sie das schönste Weihnachtsgeschenk“, sagte die Ministerin der Deutschen Presse-Agentur. Die Einführung eines entsprechenden Verbots liege aber im Kompetenzbereich des Bundes.