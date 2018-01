Verantsaltung Mit Holzski und Pluderhosen In St. Englmar findet am Faschingsdienstag das nostalgische Skirennen in historischer Ausrüstung statt.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Merken

Mail an die Redaktion Originalgetreue Kleidung ist nicht nur erwünscht, sondern Pflicht, ebenso wie die historische Ausrüstung.Foto: Melanie Bäumel-Schachtner

St. Englmar.Wenn Astrid Piermeier ihre geschnürten Skistiefel anzieht und sie in der Bindung der alten Holzskier ordentlich festmacht, wenn sie am Startpunkt steht und darauf wartet, dass der Starter das Signal gibt und wenn sie dann, mit einem knorrigen Stock in der Hand, den Berg hinab brettert, dann fährt der Papst immer mit. An ihrer historischen Jacke steckt eine kleine Brosche mit dem Gesicht von Papst Johannes Paul II., und das seit Jahren. Schon mehrmals ist die Leiterin der Tourist-Information von Sankt Englmar beim Nostalgieskifahren mitgefahren, heuer hat sie wieder die Gelegenheit dazu.

Vielleicht gibt’s einen neuen Rock, der aber alt aussehen muss, doch die historische Jacke, das Schaltuch und die Strickstrümpfe liegen schon aus den Vorjahren parat und sollen für zumindest etwas Wärme bei der Abfahrt sorgen. Denn Astrid Piermeier hat eine ganz besondere Abfahrt vor sich: Alle drei Jahre findet das Nostalgieskirennen in Sankt Englmar statt, heuer am Faschingsdienstag, 13. Februar. Es erinnert an die Zeit um 1900, als das Skifahren im heutigen Wintersportort populär wurde.

Holskier und ein Ruder

Was war das doch für eine Gaudi, als vor mehr als 100 Jahren die ersten Wintersportler die Berge hinab sausten. Da wurde waghalsig gefahren und gekonnt gelenkt. Skistöcke gab es nicht, auch keine einrastenden Bindungen, geschweige denn ein Snowboard. Gefahren wurde mit verleimten Holzskiern, die mit Wachs gefügig gemacht wurden, und als „Ruder“ diente ganz einfach ein massiver Stecken. Von Skianzügen keine Spur: Die Herren fuhren in Stoffhosen und Jacken, die Damen natürlich, wie damals üblich, im langen Rock und dicker Strumpfhose. Genau so war’s anno dazumal in Sankt Englmar.

Das Bergdorf hat die Anfänge nicht vergessen und veranstaltet daher seit dem Jahr 2000 die Nostalgieskifahrt – sehr zur Freude nicht nur der Akteure, sondern auch der hunderten von Zuschauer. Mit einem Affenzahn rasen die Skifahrer in historischer Kleidung und mit alter Ausrüstung den Hang vom Predigtstuhl hinab. Im Kurpark warten jubelnd die Fans, die die Starter unterstützen. Gar nicht so leicht, mit der alten Ausrüstung klarzukommen, weiß auch Wolfgang Six, Vorsitzender des Wintersportvereins (WSV), der die Veranstaltung zusammen mit der Tourist-Info organisiert: „Ein bisserl Skifahren sollte man schon können“, erklärt er.

„Es geht nur um die Gaudi, aber der Ehrgeiz ist natürlich dennoch da. Die Fahrer wollen gewinnen.“ Astrid Piermeier



„Ein bisserl Skifahren“ kann in jedem Fall Astrid Piermeier, und die steht schon parat. „Ich habe meine Brüder schon angerufen, wann wir üben“, verrät sie. Heimlich werde in den Werkstätten schon an der alten Ausrüstung geschraubt und getüftelt, und auch manch verstohlene Übungsfahrt habe wohl schon stattgefunden, weiß sie: „Es geht nur um die Gaudi, aber der Ehrgeiz ist natürlich dennoch da. Die Fahrer wollen gewinnen.“ Schummeln ist verboten. Deshalb gibt es bei der Nummernausgabe ab 12 Uhr am Kirchplatz eine TÜV-Plakette für die Skier, ohne die kein Start möglich ist. Denn die Bedingungen sollen für alle gleich sein. Gemeinsam geht es ab 12.45 Uhr den Berg hinauf – schließlich gab es zur Jahrhundertwende noch keinen Skilift – und um 14 Uhr ist Start. Nun braucht es nur noch genügend Schnee, doch momentan schaut alles gut aus: „Die Strecke wird bereits präpariert“, erklärt Astrid Piermeier. „Doch wenn es tauen sollte, gibt es einen Plan B – dann fahren wir am schneesicheren Predigtstuhl, oder das letzte Stück im Kurpark wird mit gebunkertem Schnee präpariert.“

Start mit 80 Teilnehmern

Mit dem Nostalgieskirennen bei dem auf Anhieb 80 Skifahrer mitfuhren, erinnert die Gemeinde an die Tradition der alljährlichen Skirennen in St. Englmar. Um diese aufrecht zu erhalten, wurde 1948 auch der WSV gegründet. „Vor 18 Jahren feierten wir den 100. Jahrestag des ersten Skirennens in St. Englmar und gleichzeitig den 900. Geburtstag der Gemeinde“, blicken Wolfgang Six und Astrid Piermeier zurück. Deshalb waren die Verantwortlichen auf der Suche nach einem besonderen Programmpunkt. Als die Idee aufkam, ein historisches Rennen zu veranstalten, waren Organisatoren, Mitfahrer und die Zuschauer Feuer und Flamme.

Die Ausrüstung Ausrüstung: Zugelassen sind Holzski, nicht verleimt, ohne Stahlkanten, ohne Belaglack, Backenbindung, keine Fersenfixierung, Schnürschuhe und nur ein langer Stock.

Kleidung: Herren müssen Hose und Jacke, Hut oder Mütze tragen, Damen einen langen Rock, Jacke und Schaltuch.

Erinnert wird heuer an den Initiator des Rennens, Sepp Primbs. Der Krug für den Sieger ziert sein Portrait und ein Paar Holzskier – Astrid Piermeier hat das Motiv gezeichnet. „Er hat große Verdienste um den Wintersport in Sankt Englmar.“ So gab der Englmarer im Jahr 2000 den Impuls zum Nostalgierennen und fuhr auch selber immer mit – zuletzt 2009 im hohen Alter. Er starb 2014. Der Tüftler, der als Skiliftbetreiber die erste Pistenraupe in Sankt Englmar selbst baute und damit als erster seine Piste präparierte, ist dennoch heute noch immer irgendwie dabei. Genauso wie Papst Johannes Paul II., festgesteckt am Revers von Astrid Piermeier, die mit dem Beistand von oben ihr Glück versuchen wird, die Damenklasse zu gewinnen.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!