Kabinett

Mobilfunkmasten zum Mieten sollen Empfang verbessern

Mit einem EU-rechtlich noch nicht geklärten Mietmodell für Mobilfunkmasten will die Staatsregierung die noch immer vorhandenen Funklöcher in Bayern beseitigen. Das Konzept sieht eine finanzielle Förderung für die Errichtung der Masten vor, an die dann wiederum Netzbetreiber gegen eine Mietgebühr ihre Sender anbringen können. „Mit unserer Offensive stärken wir die Mobilfunkversorgung schnell, spürbar und unbürokratisch“, betonte Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts. Da zuvor jedoch eine EU-Genehmigung eingeholt werden muss, dürfte der Starttermin noch in weiter Ferne liegen.