Justiz Mordversuch in Hochsicherheitsklinik Der gebürtige Regensburger Martin P. tötete zwei Kinder. Jetzt steht er wieder vor Gericht – wegen einer Hammerattacke.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Martin P. (r.) bei seiner Verurteilung im Jahr 2006 vor dem Landgericht München Foto: dpa-Archiv/Schrader

Regensburg.Der zweifache Kindermörder Martin P. muss sich ab 5. März vor dem Landgericht Regensburg wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten, das bestätigte Landgerichtssprecher Thomas Polnik gestern auf MZ-Nachfrage. P., der sich seit seiner letzten Verurteilung im Jahr 2006 in der Hochsicherheitsforensik am Bezirksklinikum Straubing befindet, soll ohne Grund mit einem Hammer auf einen Mitinsassen losgegangen sein und den Mann schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft geht in der Anklage davon aus, dass der 41-Jährige aus Heimtücke und zur Befriedigung seines Geschlechtstriebs gehandelt hatte, und sieht zwei Mordmerkmale erfüllt.

Elfjährigen Ministranten getötet



Der erneute Prozess gegen P. dürfte in Regensburg alte Wunden aufreißen. 1994 starb der Ministrant Tobias (11) auf grausame Art und Weise. Der damals 18-jährige P. hatte dem arglosen Buben an der Kirche Herz Marien in Regensburg aufgelauert und ihn in eine Falle gelockt. Dann stach er über 70 Mal mit einem Messer zu – drei Stiche waren tödlich, die restlichen Verletzungen sollten dem Kind offensichtlich massive Schmerzen zufügen. „Der Täter lebte dadurch seinen Sexualtrieb aus“, stellte die Polizei in den Ermittlungen fest. Neun Jahre Jugendstrafe lautete damals das Urteil, ein weiteres halbes Jahr erhielt P., weil er während seiner Haftzeit einem Therapeuten einen sexuellen Übergriff auf einen Buben im Westbad gestand. Damals war er 16 Jahre alt.

Seine Strafe saß P. in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim ab, wo er den Vater seines zweiten Opfers kennenlernte. Als P. im April 2004 unter Bewährungsauflagen aus der Haft entlassen wurde, galt er laut einem Gutachten weiterhin als gefährlich, aber nicht als psychisch krank.

In München Achtjährigen erstickt

P. hielt sich nicht an die Bewährungsauflagen, sondern suchte wieder die Nähe zu Kindern. Dann passte er im Februar 2005 den achtjährigen Peter ab, den Sohn des ehemaligen Mithäftlings, lockte ihn unter einem Vorwand in seine Unterkunft, quälte ihn auf sadistische Art und Weise und erstickte ihn schließlich mit einer Mülltüte. Danach verging er sich an dem toten Kind. Schon damals urteilte das Münchner Landgericht, dass P. eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle. Er leide unter schwerer seelischer Abartigkeit, sei krankhaft pädophil und sexuell sadistisch veranlagt. Das Gericht warnte, dass im Falle einer Freilassung weitere schwere Straftaten zu erwarten seien.

Offensichtlich gelang es P. aber nun auch in der mit hohen Sicherheitsvorkehrungen ausgestatteten Forensik in Straubing, an eine Waffe zu gelangen. Die Klinik wollte sich nicht dazu äußern, wie es P. gelang, den Hammer mutmaßlich aus der Arbeitstherapie zu schmuggeln. P. ist auf einer geschlossenen Station untergebracht.

Der Prozess in Regensburg wird unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden, die in Absprache mit der Klinik getroffen werden. Denn neben dem Angeklagten werden drei Mitinsassen der Hochsicherheitsforensik vor Gericht geladen, unter ihnen das Opfer. Insgesamt werden acht Zeugen und zwei Sachverständige zu Wort kommen. Laut Polnik könnte für P. eine Bestrafung in Betracht kommen, auch wenn er sich bereits in Sicherungsverwahrung befindet. Der Prozess ist auf vier Tage angesetzt.