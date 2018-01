Motorsport Motorrad: Folger fährt nicht Moto GP Nach nur einem Jahr steigt Jonas Folger aus der höchsten Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft aus.

Mail an die Redaktion Jonas Folger jubelt hier über ein erfolgreiches Rennen. Foto: J. Woitas/Archiv

Berlin.Der deutsche MotoGP-Pilot Jonas Folger wird in diesem Jahr nicht in der Königsklasse des Motorradsports fahren. Das teilte sein Tech3-Team am Mittwoch mit. Er fühle sich derzeit weder physisch noch mental komplett bereit, erklärte der 24-Jährige und fügte hinzu, er sei unglaublich traurig. Folger leidet seit 2011 an einer seltenen genetischen Krankheit. Er hatte zum Ende der vergangenen Saison mehrere Rennen verpasst und klagte über Erschöpfungszustände.

„Ich war nicht in der Lage, die gewünschten Fortschritte zu machen. Zu diesem Zeitpunkt fühle ich mich nicht zu 100 Prozent in der Lage, eine MotoGP-Maschine zu fahren“, sagte Folger. „Ich hoffe, eines Tages zurück zu sein.“

Folger war im vorigen Jahr der einzige deutsche Fahrer in der MotoGP-Klasse. Die beste Platzierung des Bayers war Rang zwei beim Deutschland-Grand-Prix auf den Sachsenring. Insgesamt konnte Folger in seiner Motorrad-Karriere fünf Grand-Prix-Rennen gewinnen.

