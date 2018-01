Wohnungspolitik

Münchens OB Reiter fordert mehr Mieterschutz vom Bund

Nachbesserungen bei der Mietpreisbremse und dem Mietspiegel, stärkere Begrenzung von Mieterhöhungen und mehr sozialen Wohnungsbau durch den Bund: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) fordert von der Bundesregierung, mehr für den Mieterschutz zu tun. „Die Bundesregierung kann die Wohnungsnot in den Städten nicht ignorieren“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in München. Reiter kritisierte unter anderem, dass die seit 2015 bestehende Mietpreisbremse keine Sanktionen bei Verstößen möglich mache. Der Bund müsse sie grundsätzlich ändern, sagte er.