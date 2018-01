Muskelspiel der Lädierten

Die Lektion war schmerzhaft: Die CSU ist verzweifelt bemüht, die richtigen Lehren aus der verlorenen Bundestagswahl zu ziehen. Doch all die Muskelspiele können nicht übertünchen, wie schwer sich die bayerische Regierungspartei damit tut. So mancher Vorstoß dokumentiert nicht neue Stärke, sondern legt die große Verunsicherung bloß. Die CSU, die sich immer rühmte, den Nerv der Bürger zu treffen, ist in eine Phase des Experimentierens eingetreten.

Das Bashing der 68er-Generation zählt zu den seltsamen Blüten, die dabei gedeihen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt pickt sich vermeintliche Schattenseiten heraus, blendet dabei den frischen Wind aus, mit dem damals der Mief der 1950er Jahre vertrieben wurde. Die „68er“ drängten zu Recht darauf, die Schuld der Deutschen in der Nazizeit aufzuarbeiten. Sie hebelten starre Strukturen aus, brachten die rigide Sexualmoral zum Bröckeln. Dobrindts Vorstoß ist vor diesem Hintergrund ein ziemlicher Irrweg.

Eher amüsant ist dagegen, dass alte CSU-Politik nun ein neues Etikett erhält. Was bisher als Abdichten des rechten Randes firmierte, heißt jetzt „bürgerlich-konservative Wende“. Der designierte Ministerpräsident Markus Söder hat kürzlich auch das CSU-Dogma „Bayern First“ kassiert – zu verbrannt, seit US-Präsident Donald Trump ständig über „America First“ schwadroniert. In Bayern gilt fortan „Bayern Best“, was selbstverständlich das Gleiche meint. Das lässt sich gut an der Brexit-Position der CSU-Landesgruppe ablesen. Die Wirtschaftsbeziehungen zu Großbritannien haben höhere Priorität als die Solidarität, auf die Brüssel in Sachen Brexit hofft.