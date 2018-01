Extremismus Mutmaßliches Taliban-Mitglied angeklagt Ein junger Afghane soll in seiner Heimat einen Polizisten getötet haben. Er ist vorm Münchener Oberlandesgericht angeklagt.

München.Die Bundesanwaltschaft hat vor dem Münchner Oberlandesgericht Anklage gegen einen jungen Afghanen erhoben, der in seiner Heimat als Taliban-Mitglied einen Mord begangen haben soll. Die Ankläger werfen ihm laut Mitteilung vom Donnerstag vor, gemeinsam mit anderen Mitgliedern seiner Einheit einen afghanischen Polizisten getötet zu haben.

Brutale Tat

Er soll dem an einen Baum gefesselten Mann mehrfach mit einer Holzlatte auf den Kopf geschlagen und auf ihn geschossen haben. Als er später Selbstmordanschläge habe begehen sollen, sei er geflohen und mithilfe von Schleusern über die Türkei, Griechenland und Österreich 2013 nach Deutschland gekommen. Er wurde am 19. Mai 2017 festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

