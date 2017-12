Tiere

Nabu ruft zur Wintervogelzählung auf

Vom 5. bis 7. Januar stehen im Südwesten Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen im Zentrum des Interesses. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) organisiert in dieser Zeit gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern die bundesweite Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“. Auch in Baden-Württemberg sind die Menschen dazu aufgerufen, Vögel zu zählen.