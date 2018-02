Fussball Nach Ärger: FC Augsburg legt Fokus auf Erfolg in Leipzig Trainer Manuel Baum vom FC Augsburg will den Fokus im Auswärtsspiel beim ungeliebten Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig ganz auf den sportlichen Erfolg richten. „Für uns ist das kein Thema“, sagte Baum am Mittwoch zu den Vorfällen beim Hinspiel, als es unter anderem zu einer obszönen Geste von FCA-Kapitän Daniel Baier in Richtung RB-Coach Ralph Hasenhüttl gekommen war.

Augsburgs Trainer Manuel Baum. Foto: Stefan Puchner/Archiv

Augsburg.Der Österreicher schlug im September nach dem 0:1 der Sachsen einen Handschlag mit Baier nach dem Schlusspfiff aus. „Wir betrachten Leipzig sportlich“, sagte Baum vor dem Rückspiel am Freitagabend in Leipzig. „Es geht in jedem Spiel heiß her“, sagte Baum zu Emotionen während der 90 Minuten. „Wichtig ist, dass man sich danach wieder die Hand schüttelt und verträgt“, ergänzte der FCA-Coach jedoch auch.

Der vor Saisonbeginn aus Leipzig nach Augsburg gewechselte Mittelfeldspieler Rani Khedira glaubt, dass die Anfeindungen gegen den von Red Bull gesponserten Tabellendritten inzwischen „abgenommen“ hätten. „Man sieht, dass in Leipzig gute Arbeit geleistet wird, das wird anerkannt. Für mich ist Leipzig ein guter Verein.“

FCA-Präsident Klaus Hofmann, der RB Leipzig in der Vergangenheit häufiger verbal attackiert hatte, wird nach Vereinsangaben wegen einer beruflichen USA-Reise nicht vor Ort sein.

Baum muss auf Angreifer Marco Richter verzichten, der eine Innenbandverletzung am rechten Sprunggelenk erlitten hat. Dafür steht Khedira nach einer Gelb-Sperre wieder für die Startelf zur Verfügung. Auch die leicht angeschlagenen Baier und Caiuby konnten am Mittwoch schon wieder trainieren und werden am Freitag zur Verfügung stehen.