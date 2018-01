Korruptionsaffäre Neue Frist für Wolbergs-Verteidiger Die Entscheidung des Landgerichts ist weiter nicht absehbar. Bis zum möglichen Prozess werden noch Monate vergehen.

Regensburg.Eine Entscheidung des Landgerichts Regensburg über einen möglichen Prozess in der Regensburger Korruptionsaffäre lässt weiter auf sich warten. Wie Gerichtssprecher Thomas Polnik gestern auf Nachfrage sagte, haben die Verteidiger der vier Beschuldigten noch einmal Zeit für weitere Stellungnahmen erhalten. „Es wurde von der zuständigen Kammer eine Frist bis 31. Januar gesetzt“, so Polnik.

Dem suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs sowie den Mitangeschuldigten – Bauträger Volker Tretzel, Norbert Hartl sowie einem ehemaligen Mitarbeiter Tretzels – wird von der Staatsanwaltschaft unter anderem Bestechung und Bestechlichkeit sowie Beihilfe dazu vorgeworfen. Alle Beschuldigten hatten über ihre Rechtsanwälte gefordert, keine Hauptverhandlung zuzulassen. Nachdem sich die Staatsanwaltschaft zu diesen Stellungnahmen geäußert hatte, haben nun auch noch einmal die Verteidiger das Wort. Bis wann mit einer Entscheidung des Landgerichts zu rechnen sei, kann Polnik nach wie vor nicht näher eingrenzen. „Wir hoffen, dass nach Ende der jetzt gesetzten Frist ein mögliches Zeitfenster absehbar wird.“

Polnik spricht dabei auch den erheblichen Aufwand an, den das Gericht angesichts der umfangreichen Ermittlungsakten zu bewältigen hat. „Es gibt sehr viel Beweismaterial, das es zu bewerten gilt und es müssen anspruchsvolle und komplexe Rechtsfragen geklärt werden, um zu einer Entscheidung zu finden.“ Auch die Vorbereitung und Terminierung eines Prozesses – sofern es dazu kommt – würde noch einmal Monate in Anspruch nehmen. Mit der Eröffnung eines möglichen Hauptverfahrens wäre dann wohl erst im späten Frühjahr oder gar Sommer zu rechnen.

In der kommenden Woche jährt sich die Festnahme des Oberbürgermeisters zum ersten Mal. An jenem 18. Januar war Wolbergs am Morgen vor seiner Wohnung auf dem Weg zu einem Termin von Polizeibeamten in Empfang genommen worden. Noch am gleichen Tag war ihm – sowie Bauträger Tretzel und dessen ehemaligem Mitarbeiter – der Haftbefehl eröffnet worden. Rund sechs Wochen saß der 46-Jährige in Untersuchungshaft. Im Juli wurde Anklage erhoben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Oberbürgermeister bei der Vergabe des ehemaligen Areals der Nibelungenkaserne im Oktober 2014 Tretzels Firma BTT „in pflichtwidriger Weise“ bevorzugt hat. Im Gegenzug soll Tretzel fast 500 000 Euro an Wolbergs SPD-Ortsverein Regensburg Stadtsüden gespendet haben – in Tranchen unter 10 000 Euro.

