Konsum Neuheiten stimmen auf Spielzeugmesse ein Drei Trends sehen die Veranstalter der Nürnberger Schau: Lust an der Natur, Teamgeist und Spaßfaktor. Heute ist Eröffnung.

Merken

Mail an die Redaktion Blick in eine Halle während der 68. Internationalen Spielwarenmesse. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Nürnberg.Mit der traditionellen Neuheitenschau läutet die Spielwarenmesse am heutigen Dienstag das weltgrößte Treffen der Branche ein. Sowohl bekannte Hersteller als auch Neulinge präsentieren der Presse ihre Top-Produkte. Drei wichtige Trends haben die Veranstalter schon einmal ausgemacht: die Lust an der Natur, den Teamgeist und den Spaßfaktor beim Spielen.

Auf der Messe können die Händler unter rund einer Million neuer und bewährter Produkte die passenden für ihre Kunden aussuchen. Die Auswahl ist auf jeden Fall groß, zumal die Veranstalter mit mehr als 2900 Ausstellern einen Rekordwert verzeichnen.

Offiziell eröffnet wird die 69. Spielwarenmesse mit einer Feier am Abend. Am Mittwochmorgen öffnen sich dann die Tore des Messezentrums für Hersteller und Fachbesucher aus aller Welt. Zu Ende geht die Branchenschau am Sonntag.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.