Verkehr Neun Verletzte bei Busunfall Ein Reisebus kam auf der A7 bei Dinkelsbühl von der Fahrbahn ab und krachte gegen ein Verkehrsschild.

Neun Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Foto: Bastian Winter

Dinkelsbühl.Bei einem Unfall eines Reisebusses sind am Freitag auf der A7 bei Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) neun Menschen leicht verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium in Nürnberg weiter mitteilte, war der Reisebus aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen ein großes Verkehrsschild geprallt und erst dann zum Stehen gekommen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

An Bord des Busses waren Schüler auf der Rückfahrt von einem Skiausflug, Begleitpersonen und der Fahrer, der ebenfalls leicht verletzt wurde.

Ein Begleitperson erlitt eine Gehirnerschütterung und wurde vorsichtshalber mit einem Rettungshubschrauber in eine Nürnberger Klinik gebracht, die anderen Verletzten wurden in umliegenden Krankenhäusern versorgt. Zur Herkunft der Schüler konnte die Polizei keine Angaben machen. Für die Bergung des Busses wurde die Autobahn in Richtung Würzburg vorübergehend gesperrt.

