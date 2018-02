Ausbildung Nord-Süd-Schulterschluss im Kampf gegen den Fachkräftemangel

Bayerische und niedersächsische Handwerkskammern kooperieren.

Hannover.Der Fachkräftemangel führt zu einer engen Zusammenarbeit bayerischer und niedersächsischer Handwerkskammern. Die geplante Kooperation wird heute in Hannover vorgestellt. In den nächsten drei Jahren wollen die Handwerkskammern Braunschweig-Lüneburg-Stade, Hannover, München und Oberbayern sowie Niederbayern-Oberpfalz eng zusammenarbeiten, um Handwerksbetriebe unter anderem bei ihrer Personalarbeit zu unterstützen. In jeder der Kammern soll es dafür künftig ein sogenanntes Fachkräftezentrum geben.