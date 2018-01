NSU-Prozess: Das Urteil rückt näher

Beate Zschäpe:

Die Hauptangeklagte tauchte 1998 gemeinsam mit Mundlos und Böhnhardt unter, um einer drohenden Festnahme zu entgehen. Die drei Neonazis aus Jena gründeten laut Anklage eine Terrorgruppe und nannten sich spätestens ab 2001 „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU). Nach dem Tod ihrer Kumpane am 4. November 2011 setzte Zschäpe die gemeinsame Wohnung im sächsischen Zwickau in Brand und verschickte Bekennervideos mit einem „Paulchen Panther“-Motiv. Am 8. November stellte sie sich der Polizei in Jena. Im Prozess hat sie sich inzwischen mehrfach geäußert - allerdings nur schriftlich.