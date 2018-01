Fussball Nürnberg gewinnt Testspiel gegen Prag dank Neuzugängen Die Neuzugänge Marvin Stefaniak und Ulisses Garcia haben den 1. FC Nürnberg zu einem Testspielsieg gegen Dukla Prag geschossen. Dank der Treffer der zwei Winter-Einkäufe gewann der Fußball-Zweitligist am Mittwoch gegen den tschechischen Erstligisten mit 2:1 (0:0). Der aus Wolfsburg ausgeliehen Stürmer Stefaniak erzielte mit dem ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung die Führung (48.). Abwehrspieler Garcia, der von Werder Bremen kam, legte in der 79. Minute nach. Eine Minute später konnten die Gäste vor rund 350 Zuschauern durch Patrik Brandner nur noch verkürzen.

Nürnberg.Für das Team von Trainer Michael Köllner war dies der zweite Sieg im dritten Testspiel nach einem 0:1 gegen KAA Gent und einem 5:0 gegen Heart of Midlothian. Am nächsten Dienstag (20.30 Uhr) startet der Club mit einem Heimspiel gegen Regensburg in die Restrunde der Liga.