Nur erinnern reicht ihm nicht

Von Katharina Kellner

Das Münchner NS-Dokumentationszentrum feierte Ernst Grubes 85. Geburtstag. Das Bild zeigt Grube (Mitte) mit Pfarrer Dr. Björn Mensing (links) und Apostolos Malamoussis, Erzpriester des Ökumenischen Patriarchats.

München.Es gibt ein Kinderfoto, das Ernst und Werner Grube im Münchner Tierpark Hellabrunn zeigt: Ernst hält ein Löwenbaby auf dem Schoß, sein Bruder krault dem Tier die Ohren. Es scheint, als sei dies ein Moment aus einer glücklichen Kindheit. „Das Bild erweckt einen Eindruck, den die Realität nicht deckt“, sagt Dr. Thomas Rink, Historiker am Münchner NS-Dokumentationszentrum. Das Haus richtete am Dienstag ein Fest zu Grubes 85. Geburtstag aus. Der Holocaust-Überlebende, der heute mit seiner Frau Helga Hanusa in Regensburg lebt, hat das Zentrum wesentlich mitinitiiert.

Beschimpft und ausgegrenzt



Das 1940/41 entstandene Foto aus Hellabrunn zeigt einen raren Glücksmoment für zwei Kinder, die zur gleichen Zeit massiv von der Ausgrenzungspolitik der Nazis betroffen waren. Die Erfahrung des Nicht-Dazugehörens hat sich Ernst Grube tief eingeprägt. Bis heute ist sie ihm Antrieb für sein politisches Engagement, unter anderem für von Abschiebung bedrohte Geflüchtete. Seit vielen Jahren erzählt Grube unermüdlich in Schulen von seiner Kindheit im NS-Staat. Er tut das mit seiner unverwechselbaren Art: zugewandt und liebenswürdig im Umgang, bestimmt und beharrlich in der Sache. Doch erinnern allein reicht ihm nicht, das wurde beim Festakt im Podiumsgespräch mit Rink deutlich: „Wenn mich ein Schüler fragt: ,Herr Grube, wann beginnt das Schreckliche?‘, dann bin ich beim Heute. Dann rede ich über Flüchtlinge und über Desinteresse. Ich weiß, was Angst bedeutet, was ein Jugendlicher erlebt, der Angst hat, nachts aus dem Bett oder morgens aus der Schule geholt zu werden. Mir ist nicht so wichtig zu erzählen, ob ich in Theresienstadt drei oder fünf Stück Brot bekommen habe. Ich will Menschen sagen: ,Kritisch müsst ihr sein, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Erniedrigung. Schaut nicht zu, mischt Euch ein.‘“

Ernst Grube wurde am 13. Dezember 1932 geboren. Er wuchs mit den Eltern Clementine (geborene Meyer) und Franz Grube und den Geschwistern Werner (geb. 1930) und Ruth (geb. 1938) in München auf.

Zwang: Nazi1938 verlor die Familie ihre Wohnung und fand keine neue: Die Nazis zwangen die Israelitische Kultusgemeinde, das Haus in der Herzog-Max- Straße für einen Spottpreis zu verkaufen – Himmlers rassistische Lebensborn-Organisation zog ein. Die Nazis zerstörten die benachbarte Synagoge im Juni 1938als eine der ersten in Deutschland. (kk)

Die Nazis hatten Ernst und Werner Grube, Söhne einer Jüdin und eines evangelischen Kommunisten zusammen mit ihrer Schwester Ruth zu „Geltungsjuden“ gestempelt. Für die Kinder bedeutete dies: rigide beschränkte Lebensmittelversorgung, kein Schulbesuch, Judensternpflicht. Weil die Familie 1938 von den Nazis entmietet wurde, lebten sie bis zu dessen Auflösung im jüdischen Kinderheim in Schwabing und in den „Judenlagern“ in Milbertshofen und Berg am Laim. Ruth war zum Zeitpunkt der Trennung von den Eltern gerade vier Monate alt. Das Heim beschreibt Grube als einen „Ort der Sicherheit“.

Doch die Außenwelt war feindlich: Jugendliche beschimpften sie als „Saujuden“. Im November 1941 deportierten die Nazis 46 Kinder aus dem Heim. Grube erfuhr später, dass sie alle ermordet wurden. Zehn Kinder blieben – darunter die Grubes. Noch zögerten die Nazis, die Familie eines „arischen“ Vaters zu deportieren. Doch im Februar 1945 zwangen sie Clementine Grube und ihre Kinder ins KZ Theresienstadt. Dort befreite die Rote Armee sie am 8. Mai 1945. Die Schwestern Clementines waren mit ihren Familien in den Vernichtungslagern im Osten ermordet worden. Die Standhaftigkeit seines Vaters habe ihm das Leben gerettet, sagt Ernst Grube. Mehrfach hatten die Nazis Franz Grube vergeblich gedrängt, sich scheiden zu lassen.

Dass die Rote Armee und sein kommunistischer Vater ihn und seine Familie gerettet hatten, politisierte Ernst Grube früh. Nach Kriegsende bastelte er sich eine Armbinde mit Stern und sprach Passanten auf dem Odeonsplatz auf die NS-Verfolgung seiner Familie an. „Doch niemand wollte es hören“, sagte Rink. Grube wollte das Desinteresse an den Nazi-Verbrechen nicht hinnehmen. In München holte er die Schule nach und absolvierte beim Vater eine Malerlehre. Später machte er Abitur und wurde Berufsschullehrer. Weil er sich in KPD und Freier Deutscher Jugend engagierte, galt er dem Staat als Linksextremist. Zweimal saß der Überlebende des Holocaust im Gefängnis – wegen einer Abwehrbewegung gegen einen berittenen Polizisten bei einer Demo und einer Flugblattaktion gegen das KPD-Verbot.

Ein wegen des Radikalenerlasses drohendes Berufsverbot konnte er abwenden, weil er einem Beamten seinen Judenstern auf den Schreibtisch legte. Später kämpfte er in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) gegen alte Nazis in Amt und Würden. Weil die VVN in Bayern als linksextremistisch gilt, wurde Grube bis 2010 im Verfassungsschutzbericht geführt. Darüber empörten sich sogar CSU-Politiker. Denn Grube war längst hoch geschätzt: Seine Geburtstadt hatte ihm 2002 die Medaille „München leuchtet“ verliehen. Grube ist auch Präsident des Kuratoriums bayerischer Gedenkstätten und seit 2016 Präsident der Lagergemeinschaft Dachau. Am 6. November zeichnete ihn die Landeshauptstadt München mit dem Georg-Elser-Preis 2017 aus. Die Jury schrieb: „Ernst Grube war und ist immer auch unbequem. Aber es sind nicht die Bequemen, die die Demokratie verteidigen“.

Grube will kein Held sein



Bis heute lässt Grube kaum eine Gelegenheit aus, sich für die einzusetzen, die keine Lobby haben. Wie wichtig ihm das ist, war zu erleben, als der Regensburger Stadtjugendring nun zu seinem 85. die Filmdoku „Von einem, der nicht aufgibt“ über sein Leben zeigte. Wer danach ein Zeitzeugengespräch mit dem Jubilar erwartete, den überraschte Grube: Er überließ das Podium Schülern der FOS/BOS. Die traten für einen Mitschüler ein, dem die Abschiebung nach Afghanistan droht. Solcher Einsatz ist ganz nach Grubes Geschmack. Oder, wie es Florian Gmeiner vom Stadtjugendring ausdrückte: „Das ist der Auftrag, den Ernst Grube uns mitgibt: Ihn nicht als Helden zu verehren, sondern seinem Beispiel zu folgen.“

