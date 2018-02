Mobilität ÖPNV: Lieber Ausbau statt Gratismodell Die Idee eines kostenlosen Nahverkehrs stößt in der Region auf Kritik. Im ländlichen Raum gibt es drängendere Probleme.

Von Katrin Wolf

Merken

Mail an die Redaktion Etwa 10,3 Milliarden Fahrkarten wurden 2017 verkauft. Foto: Andreas Gebert/dpa

Regensburg.Die Idee eines kostenlosen Nahverkehrs sorgt auch in der Region für Diskussionen. Am Dienstag war ein Brief von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) und Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) an die EU-Kommission bekannt geworden. Darin skizzierten sie Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität in deutschen Städten – unter anderem mögliche Gratis-Nahverkehrsmodelle. Getestet werden sollen diese Maßnahmen demnach in den Städten Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen und Mannheim. Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte seine Stadt als Modell angeboten.

„Wenn das ernst gemeint und kein Placebo wäre, wäre ich da sofort dabei. Allerdings glaube ich, das ist eine Luftnummer, um die EU zu beruhigen“, sagte Regensburgs dritter Bürgermeister Jürgen Huber (Bündnis 90/Die Grünen) im MZ-Gespräch. Auch Uwe Brandl (CSU), Bürgermeister von Abensberg und Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes sowie des Bayerischen Gemeindetages, hält den Vorschlag eher für einen „frommen Wunsch“. Die Bundesregierung wolle eine Klage der EU vermeiden und zeigen, dass sie alle Möglichkeiten in Betracht ziehe.

Ausbau statt Kostenreduzierung

Kritik kommt vor allem am fehlenden Finanzierungskonzept: Die Verkehrsbetriebe nehmen im Jahr aktuell etwa 13 Milliarden Euro ein. Diesen Beitrag müsste der Bund ersetzen – bei steigender Nachfrage am ÖPNV sogar noch mehr, erklärt Brandl. Dass weder die Kommunen noch die Verkehrsbetriebe im Stande sein würden, einen kostenlosen Busverkehr zu stemmen, betont auch Michael Endres, Sachgebietsleiter ÖPNV am Landratsamt Neumarkt. Die Idee findet er allerdings „höchst interessant“. Als Beispiel für ein erfolgreiches Modell nennt Endres Wien: Dort kostet die Jahreskarte für den ÖPNV 365 Euro, also einen Euro pro Tag – ein symbolischer Beitrag, der natürlich keinesfalls die Kosten deckt. Aber: „Was nichts kostet, ist nichts wert“, ist Endres überzeugt.

„Baut aus, nicht nur in der Stadt, sondern auf dem Land.“ Gemeindetagspräsident Uwe Brandl



Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisierte den Vorstoß der Bundesminister ebenfalls als „Alibi-Vorschlag“, um die drohende Klage der EU-Kommission abzuwenden. Nötig sei eine „echte Offensive“ mit Investitionen von jährlich einer Milliarde Euro in den öffentlichen Nahverkehr. Auch Brandl und Endres finden, dass der ÖPNV im ländlichen Raum vor allem ausgebaut werden muss. Gemeindetagspräsident Brandl verweist auf die Pendlerströme vom Land in die Stadt: „Also sage ich: Baut aus, nicht nur in der Stadt, sondern auf dem Land.“

Das sagt Wirtschaftsredakteur Bernhard Fleischmann zum Thema:

Neumarkt setzt auf Rufbusse

Außerdem sieht er ein Gerechtigkeitsproblem, wenn nur der Nahverkehr in den Städten kostenlos angeboten werden würde: Wenn etwa die Busse in der Stadt Regensburg umsonst wären – was sei dann mit den Pendlern, die den Verkehrsverbund nutzen? Sei der dann auch umsonst? Die Kritik von FDP-Chef Christian Lindner geht in die gleiche Richtung: „Handwerker aus Niedersachsen oder Bauern in Bayern sollen über ihre Steuer Beamten in der Großstadt den Transport bezahlen“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Nachdem man solche Ideen bislang nur von der Piratenpartei gekannt habe, seien sie jetzt auch bei CDU und CSU angekommen.

Beim politischen Aschermittwoch gab sich Christian Lindner vergleichsweise zahm und warnte vor zu viel Polemik in der Politik.

Brandl fordert dagegen einen umfassenden Ausbau und eine Modernisierung des ÖPNV: Dazu gehörten schadstofffreie Busse, „Park and Ride“-Anlagen, eine bessere Vernetzung und flexiblere Bedienformen. Zu letzteren gehören Sammeltaxis und Rufbusse. Der Landkreis Neumarkt setzt außerhalb der Hauptverkehrszeiten auf dieses System: 39 000 Fahrgäste haben die 17 Rufbusse und zwei Anrufsammeltaxen des Landkreis Neumarkt laut Michael Endres im vergangenen Jahr transportiert.

Alle diese Maßnahmen können helfen, Pendler zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen. Es sei aber keinesfalls möglich, alles kostenfrei zu organisieren, sagt Brandl: „Allein Umstellung und Ausbau sind ein Milliardenprojekt – mit dem wir aber schleunigst beginnen sollten.“

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!