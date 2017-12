Skispringen

Olympiasieger Freund will erst im Sommer wieder springen

Skisprung-Olympiasieger Severin Freund will seinen erneuten Kreuzbandriss auskurieren und erst im Sommer wieder von der Schanze springen. „Was das dann genau für ein Datum ist, ist nicht entscheidend. Ich will mir keinen Druck machen“, sagte der 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Freund hatte sich im Juli eine Reruptur zugezogen und fällt damit für den kompletten Olympia-Winter aus. Vor zwei Wochen absolvierte der erfolgreichste deutsche Skispringer der vergangenen Jahre erstmals wieder Training auf Langlaufskiern. Freund befindet sich derzeit in der Reha-Phase.