Spielwaren

Playmobil holt sich Verstärkung bei Disney und Hasbro

Knapp drei Wochen vor Beginn der Spielwarenmesse in Nürnberg stellt sich der Spielwarenhersteller Playmobil personell neu auf. Wie die Brandstätter Unternehmensgruppe am Donnerstag mitteilte, wird Lars Wagner das Vorstandsressort Marken- und Produkt-Management übernehmen. Er wechselt vom Disney-Konzern zu Playmobil und soll sich bei den Franken vor allem um das Thema Digitalisierung kümmern. Playmobil habe 2017 ein erfolgreiches Geschäftsjahr gehabt, sagte ein Sprecher. Bei der am 31. Januar beginnenden Spielwarenmesse werde man erfreuliche Zahlen vermelden können.