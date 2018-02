Fernsehen

Polit-Prominenz sagt bei „Fastnacht in Franken“ ab

Die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung in Berlin haben in diesem Jahr die Fernsehprunksitzung „Fastnacht in Franken“ bestimmt. Normalerweise erscheint fast das gesamte bayerische Kabinett verkleidet im unterfränkischen Veitshöchheim. Diesmal hatte es vor der Live-Übertragung Absagen gehagelt.