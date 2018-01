Kriminalität Polizei bringt Kommentare zur Anzeige Nach einem Facebook-Post zu Übergriffen auf Beamte gab es Hetze bis hin zu Lynchjustiz – und Polizeikritik von Claudia Stamm.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Unter diesem Post der Polizei eskalierte die Diskussion. Foto: Stöcker-Gietl

Regensburg.Die Übergriffe auf Regensburger Polizeibeamte am vorvergangenen Wochenende in Regensburg haben wohl für einige Kommentatoren in den Sozialen Netzwerken ein juristisches Nachspiel. Das Polizeipräsidium Oberpfalz bestätigte gestern, dass auf einen von der Polizei abgesetzten Facebook-Post mehrere der über 6300 Einträge auf strafrechtlich relevantes Verhalten hin überprüft würden. Eine genaue Zahl konnte Polizeisprecher Albert Brück noch nicht nennen. „Wir sichten noch.“

Der Shitstorm war zwei Tage nach den vier nächtlichen Übergriffen losgebrochen, bei denen zwei Beamte so schwer verletzt wurden, dass sie ins Krankenhaus mussten. Die Polizei hatte ihnen in einem Facebook-Post gute Besserung gewünscht und dabei auch bei zwei Tatverdächtigen die Nationalität genannt, aber in den übrigen Fällen keine Angaben gemacht. „Wir stehen zu diesem Vorgehen“, sagte Polizeisprecher Brück. Dass dies allerdings zu einem derartigen Echo in den Sozialen Medien führen würde, damit habe man nicht gerechnet.

Ein Drittel wurde verborgen

Rund ein Drittel der folgenden Kommentare mussten bei einer ersten Sichtung und Auswertung verborgen werden, teilte die Polizei mit. Es gab Verstöße gegen die sogenannte Netiquette bis hin zu Äußerungen, die nun auf mögliche Straftatbestände wie Beleidigung, Verleumdung, Aufruf zu einer Straftat und Volksverhetzung hin überprüft würden.

Für die Landtagsabgeordnete Claudia Stamm ist das Polizeipräsidium mitverantwortlich dafür, dass die Kommentierung in dem Forum völlig aus dem Ruder lief. Es seien nicht konsequent genug verbale No-Gos gelöscht worden. „Wer, wenn nicht die Polizei hat die Pflicht, Chats im Internet zu moderieren und dann auch strafrechtlich Relevantes zu verfolgen?“, schrieb Stamm in einem offenen Brief. In den Kommentaren sei die Polizei beschimpft, zur Lynchjustiz aufgerufen und „unsägliche Hetze gegen Ausländer“ betrieben worden. Stamm kritisierte zudem, dass die Polizei nur die Nationalität zweier und nicht aller Tatverdächtiger in dem Post benannt hatte. Sie forderte den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann auf, dazu öffentlich Stellung zu beziehen.

„So noch nicht erlebt“

Das Polizeipräsidium Oberpfalz wies die Kritik zurück. „Da in Spitzenzeiten über 400 Einträge in der Stunde auf Facebook erfolgten, war es zwangsläufig nicht möglich, alle beleidigenden oder sonst strafrechtlich relevanten Kommentare sofort zu verbergen.“ Dies sei aber zeitnah geschehen, zudem sei immer wieder auf die Einhaltung der Regeln im Forum hingewiesen worden. Die Kritik von Claudia Stamm sei nicht der Auslöser gewesen, um gegen das Verhalten mancher Kommentatoren vorzugehen, sagte Brück. „Wir hatten bereits damit begonnen, hetzerisches und beleidigendes Verhalten zu erfassen und Maßnahmen einzuleiten.“

Die Polizei werde die Ereignisse – „die auch wir in dieser Form noch nicht in den Sozialen Netzwerken erlebt haben“ – nacharbeiten. „Einen Anlass, die Arbeit unseres Social Media Teams auf den Prüfstand zu stellen, sehen wir aber absolut nicht“, betonte Brück.

