Kriminalität Polizei durchsucht Reichsbürger-Wohnung In der Wohnung in München wurden Messer und Wurfsterne gefunden. Zuvor beantragte der 51-Jährige einen Waffenschein.

Die Polizei stellte Messer und Wurfsterne in einer Münchner Wohnung sicher. Foto: Jan Woitas/Archiv

München.Polizisten haben in der Wohnung eines sogenannten Reichsbürgers im Münchner Stadtteil Freimann Messer und Wurfsterne sichergestellt. Nach Angaben vom Freitag waren die Beamten auf den 51-Jährigen aufmerksam geworden, nachdem dieser den Kleinen Waffenschein beantragt hatte. Weil sein Antrag abgelehnt worden war, schrieb der Arbeitslose an das Münchner Verwaltungsgericht, er sei ab sofort nicht mehr „Angehöriger der BRD GmbH“. Die Kriminalpolizei durchsuchte daraufhin am Donnerstag seine Wohnung. Neben Wurfsternen und Messern fanden die Beamten auch eine Sturmmaske, einen Einsatzgürtel und einen massiven Kugelschreiber aus Metall. Gegen den Arbeitslosen wird wegen diverser Verstöße gegen das Waffenrecht ermittelt.

