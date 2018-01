Kriminalität Polizei fasst Sexualstraftäter Der verurteilte Sexualstraftäter war nach seinem letzten Ausgang nicht mehr in das Bezirksklinikum Ansbach zurückgekehrt.

Merken

Mail an die Redaktion Die Polizei fasste einen Psychiatriepatienten, der nach seinem letzten Ausgang nicht mehr ins Bezirksklinikum Ansbach zurückgekehrt war. Foto: Silas Stein/Archiv

Ansbach.Ein gesuchter Psychiatriepatient aus Mittelfranken ist in Frankfurt/Main von der Polizei gefasst worden. Das bestätigte am Montag eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Nürnberg. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Die Polizei hatte vor einer Woche vor dem 47-Jährigen gewarnt. Der wegen Sexualdelikten verurteilte Mann hatte wegen einer Lockerung das Bezirksklinikum in Ansbach stundenweise verlassen dürfen. Von seinem letzten Ausgang am 6. Januar war er jedoch nicht wieder zurückgekehrt.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.