Kriminalität

Polizei sucht Brandstifter nach Feuer

Ein Einfamilienhaus im Ostallgäu ist vermutlich durch Brandstiftung zerstört worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, wird ein Brandsachverständiger des Landeskriminalamtes in die Untersuchung einbezogen. Das Haus in Buchloe war am frühen Sonntagmorgen komplett ausgebrannt, es entstand ein Schaden von einer halben Million Euro.