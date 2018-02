Kriminalität

Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei in Münchner S-Bahn

Nach einer Massenschlägerei zwischen Jugendlichen in einer Münchner S-Bahn sucht die Polizei nach Zeugen. Nach Angaben der Bundespolizei eskalierte am späten Montagabend ein Streit zweier Jugendgruppen an einer Haltestelle im Stadtteil Riem. Mehrere Personen sollen versucht haben, einen jungen Mann gewaltsam aus der Bahn zu ziehen. Dabei soll es zu Fußtritten und Faustschlägen gekommen sein. Etwa 15 Jugendliche seien bereits zuvor während der Fahrt verbal aneinandergeraten, hieß es am Dienstag.