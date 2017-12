Internet Polizei twittert zwölf Stunden am Stück Mit einem Twittermarathon begleitet das Polizeipräsidium Niederbayern alle Einsätze. Vorbild sind die Kollegen in München.

Niederbayern.Eine solche Aktion gab es in Niederbayern noch nicht: Das Social-Media-Team der Einsatzzentrale twittert am Freitag und Samstag zwölf Stunden am Stück. Von 15 Uhr bis 3 Uhr in der Nacht begleiten die Polizisten unter dem Hashtag #12H110EZ Notrufe und Einsätze auf dem Kurznachrichtendienst.

Mit der Aktion will die Einsatzzentrale Niederbayern ihre Follower den Eindruck verschaffen, „live“ bei einem Einsatz dabei zu sein. Bei einem Unfall werden zum Beispiel der Notruf, die Verkehrsabsicherung, Unfallaufnahme und Abschleppung dokumentiert.

Während der gesamten Aktion werden auch allgemeine polizeiliche Informationen geteilt. Unter anderem wird die Einsatzzentrale vorgestellt und Posts mit interessanten Zahlen, Daten und Fakten erstellt.

2016 hatte bereits die Münchner Polizei von der Wiesnwache auf dem Oktoberfest 24 Stunden lang getwittert: Die besten #Wiesnwache-Tweets können Sie hier nachlesen.

Auf Twitter macht die Polizei Niederbayern schon kräftig Werbung für ihre Aktion:

#12H110EZ #Twittermarathon - Wir begleiten unsere #Einsatzzentrale! Save the Date! Folgt uns - wir berichten 12 Stunden „live“ über unsere Arbeit! In einer Woche gehts los - #Tweets am laufenden Band ...

— Polizei Niederbayern (@polizeiNB) 22. Dezember 2017

