Polizei

Polizei will keine Anzeigen wegen Weihnachtsliedern

Das Polizeipräsidium in Kempten will sich nicht mehr als nötig mit unvermeidlichen Weihnachtssongs beschäftigten. Die Ordnungshüter twitterten am Mittwoch das Foto des Empfangsschalters einer Polizeiwache, an dem ein Zettel angebracht ist mit der Aufschrift: „Nervige Weihnachtslieder sind kein Grund, Anzeige zu erstatten. Ihre Polizei“.