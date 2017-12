Bayern Polizei: Zwei Millionen Überstunden Polizisten sind laut Innenminister Herrmann extrem belastet. Deshalb sollen Aufgaben an die Bundespolizei übergeben werden.

Aufgaben der Landespolizei sollen künftig Bundespolizisten übernahmen. Foto: Armin Weigel/Archiv

Nürnberg.Bei der bayerischen Polizei haben sich in den vergangenen Jahren rund zwei Millionen Überstunden angehäuft. Im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken etwa kommen im Schnitt auf einen Beamten 60 Überstunden. Grund sei die „extreme Arbeitsbelastung“, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in Nürnberg. Als Beispiel führte er den personalintensiven Einsatz beim G7-Gipfel im Juni 2015 auf Schloss Elmau an. „Seitdem ist der Stand der Mehrarbeitsstunden leider auf konstant hohem Niveau.“ Herrmann erhofft sich eine deutliche Senkung durch die verstärkte Auszahlung von Überstunden. Außerdem will er Aufgaben der Landespolizei an den Flughäfen Nürnberg und Memmingen auf die Bundespolizei übertragen und weitere Stellen schaffen.

