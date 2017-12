Kriminalität Professionelle Cannabis-Plantage in Bad Lobenstein entdeckt

Bad Lobenstein.Mehr als 100 erntereife Cannabis-Pflanzen sowie mehrere Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana und Reste vergangener Ernten hat die Polizei in Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) entdeckt. Auf die Spur des 53-jährigen Züchters war sie nach einem Hinweis ihrer Kollegen aus Bayern gekommen, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Der Mann stellte sich am Freitag selbst der Polizei, nachdem die Plantage bereits am Donnerstag entdeckt worden war. Er kam in Haft. Den Angaben zufolge wurde auch in Bayern ein Tatverdächtiger ermittelt.