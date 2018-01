Fussball

Prozess gegen Ribéry fortgesetzt

Der Prozess gegen Franck Ribéry um ein Beraterhonorar in Millionenhöhe wird heute fortgesetzt. In dem Zivilverfahren um den französischen Fußballstar des Bundesligisten FC Bayern München ist ein sogenannter Verkündungstermin vor dem Landgericht München I angesetzt. So könnte schon das Urteil verkündet oder beispielsweise erst noch die Anhörung von relevanten Zeugen angeordnet werden. Kläger und Beklagter erscheinen zu dem Termin für gewöhnlich nicht.