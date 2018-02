Kriminalität

Prozess um Nürnberger Prostituierten-Morde beginnt im Mai

Wegen Mordes an zwei Prostituierten in Nürnberg muss sich von Mitte Mai an ein 21-Jähriger vor Gericht verantworten. Wie ein Justizsprecher am Dienstag auf Anfrage sagte, beginnt der Prozess vor dem Landgericht am 22. Mai. Die Kammer habe für das Verfahren zunächst 15 Termine geplant - ein Urteil könnte demnach am 25. Juni gesprochen werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord in zwei Fällen jeweils mit Raub mit Todesfolge sowie besonders schwere Brandstiftung vor. Außerdem legt sie dem 21-Jährigen vier Betrugsfälle zur Last.