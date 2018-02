Sportartikel Puma will großzügige Dividende ausschütten Der Sportartikelhersteller Puma will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2017 eine deutlich höhere Dividende als in den Vorjahren bieten. Auf der Hauptversammlung am 12. April wollen Aufsichtsrat und Vorstand eine einmalige Gewinnausschüttung von 12,50 Euro je Aktie vorschlagen. „Angesichts unserer guten Geschäftsentwicklung und unserer soliden Bilanz halten wir diese einmalige Dividende für fair“, teilte Konzernchef Bjørn Gulden am Freitag mit. Die Ausschüttung gelte „langjährigen und geduldigen“ Aktionären, die „uns auch in schwierigen Zeiten unterstützt“ hätten.

Mail an die Redaktion Das Logo des Sportartikelherstellers Puma an einer Glasfront. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Herzogenaurach.Für 2015 hatte es noch eine Dividende von 50 Cent je Aktie und für 2016 dann 75 Cent je Aktie gegeben.

Nach einem starken dritten Quartal 2017 hatte Puma die Latte für das Gesamtjahr im Herbst angehoben. Die Franken rechneten mit einem Ergebnis im laufenden Geschäft von 235 bis 245 Millionen Euro, hieß es im Oktober - zuvor hatten sie noch mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern von 205 bis 215 Millionen Euro kalkuliert.

Im Januar hatte der bisherige Puma-Mehrheitseigner, der französische Luxuskonzern Kering, angekündigt, den Großteil seiner Aktien zu verkaufen. Puma-Chef Bjørn Gulden sieht darin Vorteile für das Unternehmen. Entscheidungen könnten so schneller getroffen werden. Puma will am kommenden Montag seine Geschäftszahlen für 2017 vorlegen.