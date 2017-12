Brände Radlader fängt Feuer: 60 000 Euro Schaden

Mail an die Redaktion Ein Radlader brennt in Gebenbach (Bayern). Foto: Polizei Sulzbach-Rosenberg

Gebenbach.Ein Radlager hat in einer Sandgrube beim oberpfälzischen Gebenbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) Feuer gefangen und ist danach vollkommen ausgebrannt. Dabei entstand laut Polizeiangaben vom Donnerstag ein Schaden von 60 000 Euro. Der Arbeiter am Steuer konnte sich bei dem Vorfall am Donnerstagvormittag noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und blieb demnach unverletzt. Wegen ausgelaufenen Motoröls musste der Boden teilweise ausgebaggert werden.