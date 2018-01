Kriminalität

Randalierer beißt Zeugen und tritt nach Polizisten

Bei seiner Festnahme in Nürnberg hat ein betrunkener 20-Jähriger heftigen Widerstand geleistet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Täter am Samstagabend in der Innenstadt die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge beschädigt, woraufhin Passanten die Polizei verständigten. Als sie den Randalierer bis zum Eintreffen der Beamten festhalten wollten, biss dieser einem Zeugen in die Hand. Auch gegen die Polizisten wehrte sich der 20-Jährige: Er schlug, trat und beleidigte die Beamten. Verletzt wurde dabei aber niemand.