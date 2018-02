Fussball Regensburg verliert 0:1 in Dresden

Merken

Mail an die Redaktion Regensburgs Trainer Achim Beierlorzer blickt auf das Spielfeld. Foto: Monika Skolimowska

Regensburg.Die Erfolgsserie von Aufsteiger Jahn Regensburg ist gerissen. Die Oberpfälzer mussten am Sonntag beim 0:1 (0:0) auswärts gegen Dynamo Dresden die erste Niederlage in diesem Jahr hinnehmen. Auswärts hatte die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer zuletzt vor vier Monaten verloren. Vor 25 003 Zuschauern in Dresden war Erich Berko (65. Minute) der Torschütze für die Sachsen. Nach einer guten ersten Hälfte brauchten die Oberpfälzer nur kurz, um sich vom Rückstand zu erholen. In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch Dresden verteidigte den knappen Vorsprung erfolgreich.