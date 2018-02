Fussball

Regensburg vor Aufgabe in Kiel: „Spiel auf Augenhöhe“

Nach dem Sieg gegen Aufstiegskandidat Ingolstadt will der SSV Jahn Regensburg gegen das nächste Topteam nachlegen. „Das Schöne an der Liga ist, wir können jeden schlagen. Das Blöde an der Liga ist, jeder kann uns schlagen. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe“, sagte Trainer Achim Beierlorzer vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr) beim Tabellendritten Holstein Kiel.